Оперный певец Юсиф Эйвазов рассказал о начале творческого пути. Певец родился в Алжире, жил и учился в Азербайджане, однако потом переехал в Италию. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Во время учебы в консерватории педагоги указывали на проблемы Эйвазова с вокалом, однако будущий певец отметил, что проблема решилась с ходом учебы.

«Проблемы не было, потому что не было и вокала. Есть категория ребят, таких как я – они приходят в Консерваторию и просто хотят петь. […] Мне говорили, что я не смогу – а я отвечал, что смогу. Что у меня голоса нет – а я сделаю», — заявил Юсиф Эйвазов.

После окончания Бакинской музыкальной академии Эйвазов переехал в Милан, чтобы продолжить свое обучение там, сейчас в основе его репертуара — партии итальянских мастеров.

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