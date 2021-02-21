Делегация Миноборонпрома Азербайджана находится в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) для участия в открывшейся с 21 февраля в Абу-Даби Международной оборонной выставке «IDEX-2021».

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

На выставке с участием около 900 ведущих компаний из 59 стран представлено 106 наименований вооружения и боеприпасы производства предприятий Министерства оборонной промышленности, беспилотные летательные аппараты, минометы и др.

В рамках выставки предусмотрены также встречи министра оборонной промышленности Мадата Гулиева с представителями правительства ОАЭ и руководителями официальных делегаций стран, участвующих в выставке.

Minval.az