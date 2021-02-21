Минобороны обнародовало видеокадры освобожденного от армянской оккупации села Икинджи Алибейли Зангеланского района.
Минобороны обнародовало видеокадры освобожденного от армянской оккупации села Икинджи Алибейли Зангеланского района.
Дата: 2021/02/21 11:38
Раздел: Азербайджан
Просмотров:
45
В Азербайджане с сегодняшнего дня вступило в силу решение об освобождении от таможенной пошлины на ввоз племенного
В ходе операции, проведенной сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками и 9-го отдела полиции Сабаильского районного управления
Армения все еще далека от ответственных отношений
В Уджаре произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
В Ясамальском районе Баку на двух улицах проводится работа по обновлению газовых линий с истекшим сроком эксплуатации.
В социальных сетях размещены фотографии и информация, отражающие личную переписку С.
На боковом фасаде четырехэтажного жилого дома в Исмаиллы, где проживают инвалиды Карабахской войны и семьи шехидов, создана
Турция планирует развивать сотрудничество в космической сфере с тюркоязычными странами, в том числе с Азербайджаном.
В Исмаиллинском районе, как и во всех регионах, успешно продолжается процесс вакцинации населения против коронавируса.