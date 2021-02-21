В Азербайджане с сегодняшнего дня вступило в силу решение об освобождении от таможенной пошлины на ввоз племенного скота и цыплят.

Это нашло отражение в постановлении Кабинета министров “О внесении изменений в товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин” от 22 января.

Согласно решению, за ввоз коров чистокровной породы, указанных в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики кодом 0102 21 300 0, другие виды крупного рогатого скота чистокровных пород, указанные кодом 0102 21 900 0 (кроме телят), указанные кодом 0105 11 110 0 домашних кур и других видов цыплят, указанные кодом 0105 11 190 0, до 31 декабря 2023 года импортная таможенная пошлина не взимается, передает АПА.

Отметим, что ранее этот период был предусмотрен до 25 сентября 2020 года.

Minval.az