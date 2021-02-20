Турция планирует развивать сотрудничество в космической сфере с тюркоязычными странами, в том числе с Азербайджаном.

Об этом сообщил глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым в беседе с журналистами в субботу в Баку, передает «Анадолу».

«Любая развитая страна должна входить в число лидеров в космической сфере», — сказал глава агентства.

По его словам, в Азербайджане также несомненно есть потенциал, которым Турция могла бы воспользоваться.

«Здесь много хороших ученых, знания и опыт которых пригодятся Турции при реализации космической программы. В ближайшем будущем мы намерены наладить сотрудничество и с другими странами, и в итоге занять достойное место в космонавтике», — сказал он.

Йылдырым подчеркнул, что при разработке космической программы, Турция поставила перед собой амбициозные цели. «Наша страна, безусловно, обладает всеми возможностями для реализации космической программы. Мы верим в свои силы, и готовы к международному сотрудничеству», — сказал он.

По словам главы турецкого агентства, переговоры по космической программе проведены уже с почти 20 странами мира. «Диалог продолжается, в том числе с соответствующими структурами России, США, КНР, Японии и европейских стран. Международное сотрудничество отвечает интересам всех стран», — добавил Йылдырым.

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