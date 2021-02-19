«Мы 30 лет ждали возвращения оккупированных армянскими вооруженными силами наших территорий. Сейчас обстановка остается сложной, потому что идет процесс разминирования».

Об этом во время телемоста Москва-Баку заявил депутат Милли Меджлиса Азербайджана, председатель Русской общины Михаил Забели, передает Репорт.

Комментируя процесс налаживания жизни в Карабахе, депутат рассказал, что начались масштабные работы по разблокированию транспортных сообщений и строительству дорог:

«Для возвращения жителей в свои дома необходимо решить вопросы развития инфраструктуры и обустройства территорий. Армяне разрушили все дома, вырубили леса. Сложностей много. Но я уверен, что наш президент, который поставил перед собой эти задачи, до конца все проконтролирует и поспособствует скорейшему возвращению беженцев в Карабах».

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