«87 депутатов Великого национального собрания Турции (ВНСТ), представленные в турецко-американской межпарламентской группе дружбы, распространили заявление, жестко отреагировав на обращение 54 членов Сената США, направленное против Турции и Азербайджана».

Об этом в ходе встречи с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым сказал председатель ВНСТ Мустафа Шентоп, передает АПА.

Он отметил, что в заявлении с удивлением воспринято то, что вместо того, чтобы осудить агрессора Армению, которая более 30 лет удерживала под оккупацией 20 процентов территории Азербайджана, убила невинных женщин и детей во многих городах, в том числе в Ходжалы, подвергнуты критике защищавший свою территориальную целостность Азербайджан и защищавшая его в соответствии с международным правом Турция.

«По этому вопросу у нас состоялся телефонный разговор с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой. Мы с большим удовольствием приветствовали заявление Милли Меджлиса от 14 февраля 2021 года в связи с письмом, адресованным президенту США некоторыми членами Сената», — отметил он.

По словам М.Шентопа, на следующей неделе состоится организованная ВНСТ и посольством Азербайджана в Турции выставка картин, посвященная 29-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Председатель ВНСТ также коснулся значения Нахчыванского коридора. Председатель парламента Турции отметил, что железнодорожная линия, которая будет проложена из Карса, также повысит стратегическое значение Нахчывана.

Minval.az