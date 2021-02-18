Депутат Государственной Думы России Алексей Журавлев в Барде встретился с семьей шехида.

В Барде российский депутат посетил дом Таира Кязымова, потерявшего 30-летнего сына в результате попадания снаряда во двор его дома.

Т.Кязымов сообщил депутату Государственной Думы России, что его сын Даянат Кязымов (1990 г.р.) скончался от полученного осколочного ранения 28 октября прошлого года в результате обстрела Барды со стороны армян, передает АПА.

Материальный ущерб был нанесен и его частному жилому дому.





Minval.az