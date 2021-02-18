В военном госпитале Госпогранслужбы стартовала вакцинация азербайджанских пограничников.
Об этом сообщает пресс-служба ГПС.
В военном госпитале Госпогранслужбы стартовала вакцинация азербайджанских пограничников.
Об этом сообщает пресс-служба ГПС.
Дата: 2021/02/18 16:55
Раздел: Азербайджан
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