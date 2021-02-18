Запланированная на 19 февраля в Баку трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции отложена.
Об этом сообщает Управление пресс-службы МИД Азербайджана.
Запланированная на 19 февраля в Баку трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции отложена.
Об этом сообщает Управление пресс-службы МИД Азербайджана.
Дата: 2021/02/18 13:09
Раздел: Азербайджан
Просмотров:
64
19 февраляв Баку и на Абшеронском полуостровев течение дня ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без
Экс-министр прокомментировал информацию о запрете на выезд из страны
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар отправил письмо семье танкиста Валеха Мемиева, павшего в боях за освобождение
Раскрыто число преступлений, совершенных в результате бытового насилия в прошлом году.
Азербайджан и Туркменистан определят географические координаты месторождения с целью совместной разведки, разработки и освоения углеводородных ресурсов месторождения
В соответствии с утвержденным Министром обороны планом боевой подготовки на 2021-й год, проводятся учебно-тренировочные полеты авиационных средств
Минкультуры распространило заявление в связи с проведением в Армении выставки шушинских ковров.
Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного от армянской оккупации села Говшатлы Физулинского района.
Азербайджанское общество Красного Полумесяца начало раздачу предметов первой необходимости, предоставленные Верховным комиссариатом ООН по делам беженцев пострадавшим