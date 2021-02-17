Согласно утвержденному Министром обороны плану боевой подготовки на 2021-й год, в учебных центрах и на полигонах с расчетами минометных батарей проводятся учебные тренировки с боевой стрельбой.
Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
Личный состав выполняет нормативы по развертыванию и занятию огневых позиций на местности, обнаружению целей, корректированию огня, а также быстрой смене огневых позиций.
Военнослужащие также выполняют задачи по поражению из минометов целей, расположенных на разных расстояниях.
Учебные тренировки продолжаются.