Согласно утвержденному Министром обороны плану боевой подготовки на 2021-й год, в учебных центрах и на полигонах с расчетами минометных батарей проводятся учебные тренировки с боевой стрельбой.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Личный состав выполняет нормативы по развертыванию и занятию огневых позиций на местности, обнаружению целей, корректированию огня, а также быстрой смене огневых позиций.

Военнослужащие также выполняют задачи по поражению из минометов целей, расположенных на разных расстояниях.

Учебные тренировки продолжаются.





Minval.az