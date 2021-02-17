Первый контейнерный поезд из Китая прибыл в Баку, сообщили Trend в дочерней компании ЗАО «Азербайджанские железные дороги» — ООО «ADY Container».

Поезд со смешанными грузами преодолел расстояние от китайского города Чиндао до Баку за 15 дней.

«Блок-поезд состоит из пятидесяти 40-футовых контейнеров», — сказали в компании.

Как отмечается, контейнеры были доставлены из казахстанского порта Актау в порт Алят (Баку) фидерным судном «Бекет Ата», оператором которого является азербайджанская «ADY Container».

Планируется отправка 15 контейнеров столицу Грузии — Тбилиси.

Отметим, что проект реализуется в сотрудничестве с «KTZ Express», ООО «ADY Контейнер» и «GR Logistics and Terminals», входящими в Транскаспийский международный транспортный маршрут.

«До конца 2021 года ООО «ADY Контейнер» планирует отправку по направлению Китай-Азербайджан около 50 контейнерных блок-поездов», — сказали в компании.

Minval.az