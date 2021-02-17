Объявлена программа визита министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Азербайджан.

Как сообщает Министерство иностранных дел Турции, М.Чавушоглу совершит визит в Азербайджан 18-19 февраля.

В рамках визита глава МИД Турции встретится в Баку со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Также его примет президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В рамках визита состоится 9-я трехсторонняя встреча министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии.

Глава МИД Турции также в Баку проведет двустороннюю встречу со своим грузинским коллегой. В ходе встречи стороны обменяются мнениями по вопросам отношений между странами, а также по региональным вопросам.

Minval.az