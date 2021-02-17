Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики продолжает меры по контролю за импортируемыми в страну продуктами.

Как сообщили в Агентстве, инспекторы АПБ провели осмотр 23.50 тонн сушеной хурмы, импортируемой ООО «AGRO ALLIANCE» из Ирака в нашу страну. В ходе осмотра были отобраны образцы продукции и переданы в соответствующую лабораторию Азербайджанского института продовольственной безопасности. В результате исследований в хурме был обнаружен плесневый гриб.

Было предотвращено поступление непригодной продукции в торговую сеть. В настоящее время принимаются соответствующие меры в рамках требований законодательства.

Minval.az