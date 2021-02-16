Защитник Баварии Давид Алаба принял решение покинуть мюнхенский клуб по окончании текущего сезона.

«Я определился со своим будущим, хочу попробовать что-то новое. Я уйду из клуба. Это было непростое решение, поскольку я здесь уже 13 лет и этот клуб очень важен для меня», — приводит «Корреспондент» слова австрийца.

Контракт защитника с немецким клубом рассчитан до 30 июня, после чего он сможет перебраться в любой другой клуб в качестве свободного агента.

«Я еще не решил, куда перейду. Мне понадобиться некоторое время для принятия решения», — отметил футболист.

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