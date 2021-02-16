Политическим партиям выплачена первая часть средств из госбюджета в 2021 году.

Как сообщили в ответ на запрос АПА в Министерстве финансов, в госбюджете 2021 года для оказания финансовой помощи политическим партиям предусмотрено 4 млн. манатов.

За первый квартал года 10 политическим партиям – Партии «Ени Азербайджан», Партии гражданской солидарности, Партии «Ана Ветен», Партии демократических реформ, Азербайджанской демократической просветительской партии, партии Единого Народного фронта Азербайджана, Партии великого созидания, Партии «Вахдат», Республиканской альтернативной партии и Партии «Национальный фронт» выплачено 857,5 тыс. манатов.

Средства выделяются в соответствии со статьей 17-1 Закона «О политических партиях».

Minval.az