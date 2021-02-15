Военнослужащие Отдельной общевойсковой армии Нахчывана, достойно представив Азербайджан на «Зимних учениях-2021» в турецком Карсе, вернулись на места службы.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

11 февраля состоялись «День наблюдателя высокого уровня» и этап боевой стрельбы «Зимних учений-2021». В ходе огневого этапа учений при поддержке военно-транспортных и ударных вертолетов десантные группы продвинулись к точке дислокации условного противника. Боевые вертолеты ATAK обеспечивали безопасность спецподразделений. Артиллерия при поддержке БПЛА уничтожила обозначенные вражеские позиции. Экипажи бронетехники выполнили различные маневры и стрельбу с использованием танков и боевых машин пехоты. Авиаударами были уничтожены цели, имитирующие танки противника. Беспрепятственное передвижение наших войск, наступавших на разминированном участке, обеспечивали инженерные подразделения. В ходе учений снайперские пары уничтожали свои цели с высокой точностью, а артиллерийские орудия доставлялись на огневые позиции вертолетами. Учения завершились парашютными прыжками с разворачиванием в небе государственных флагов Азербайджана и Турции.

Наряду со средствами массовой информации обеих братских стран, большой интерес к «Зимним учениям-2021» проявили и зарубежные СМИ. В репортажах, подготовленных турецкими телеканалами, рассказывалось о высоком профессионализме военнослужащих Отдельной общевойсковой армии, у участников учений были взяты интервью.

Принявшие участие в «Зимних учениях-2021» азербайджанские военнослужащие 12 февраля вернулись на места службы. Возвратившийся из Турции личный состав был встречен в воинских частях торжественной церемонией.





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