Делегация во главе с Генпрокурором Кямраном Алиевым по приглашению Генпрокурора Верховного Суда Турции Бекира Шахина отправилась с официальным визитом в Анкару.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе встречи, прошедшей в Генпрокуратуре Верховного Суда Турции, Бекир Шахин отметил высокий уровень сотрудничества между органами прокуратуры, юстиции и судебными органами наших стран.

В свою очередь Генпрокурор Кямран Алиев выразил соболезнования в связи с убийством 13 невинных гражданских лиц в результате террористического акта в регионе Гара в Ираке.

Кямран Алиев выдвинул инициативу о создании Совета сотрудничества генеральных прокуроров тюркоязычных государств и проведении учредительного собрания в нашей стране.

Во встречах, проведенных в рамках визита, принял участие чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Турции Хазар Ибрагим.

Визит делегации продолжается.



Minval.az