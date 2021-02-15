Изменена мера пресечения в отношении члена Наблюдательного совета Amrah Bank и Совета директоров AmrahSığorta Ульви Илдырымзаде.

На основании ходатайства защитника Сабаильский районный суд заменил меру пресечения в отношении У.Илдырымзаде с ареста на домашний арест, передает Репорт.

У.Илдырымзаде обвиняется в присвоении в особо крупном размере (более 500 тыс. манатов), служебном подлоге.

По решению правления Центрального банка от 28 апреля 2020 года, лицензия ОАО Amrah Bank была отозвана.

У.Илдырымзаде является сыном владельца AmrahBank Юниса Илдырымзаде. Его дядя Юсиф Илдырымзаде долгое время занимал должность прокурора, в настоящее время находится на пенсии.

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