Глава азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджи вакцинировалась от COVİD-19.

Вакцинация была проведена в Бакинском оздоровительном центре.

Ханде Харманджи была привита вакциной производства китайской компании «Sinovaс».

Minval.az