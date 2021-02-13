Государственный секретарь Молдовы Георге Леукэ принял посла Азербайджанской Республики Гудси Османова. В ходе встречи были затронуты темы, касающиеся взаимодействия между двумя странами на двустороннем уровне в политической, социальной, экономической и торговой сферах, а также и в многосторонних форматах.

Официальные лица также обсудили некоторые действия, касающиеся дальнейшей динамизации двусторонних отношений, активизации политического диалога на разных уровнях, межминистерского сотрудничества и деятельности межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Состоялся также обмен информацией и мнениями о сотрудничестве в рамках некоторых региональных и международных структур, в том числе посредством взаимной поддержки по темам, представляющим интерес для обеих стран.

Minval.az