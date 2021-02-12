Найдено тело азербайджанского военнослужащего, участвовавшего в боях за освобождение оккупированных земель.

Останки числившегося пропавшим без вести военнослужащего Асланова Бахтияра Ильгар оглу 1998 года рождения были обнаружены сегодня на высоте Агбаба на горе Муров.

Шехид родом из Шуши, его семья проживает в Нафталане. Являясь военнослужащим сверхсрочной службы, Б.Асланов служил в N-ской воинской части №, дислоцированной на территории Дашкесанского района. Бахтияр установил связь со своей семьей 27 сентября, написав сообщение матери Тунзале ханым: «Дорогие мои, благословите меня, я отправляюсь в тяжелый бой».

Шехид завтра будет похоронен в Нафталане, отмечает АПА.

Minval.az