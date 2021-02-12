Скончался ветеран Отечественной войны Исмаилзаде Таджеддин Вугар оглу, находившийся более четырех месяцев в коме.

24-летний житель Сумгайыта Т.Исмаилзаде скончался сегодня в больнице, где проходил лечение, сообщает АПА.

Отметим, что 24-летний Таджеддин Исмаилзаде также был участником апрельских боев. В 2016 году, когда начались боевые действия, он находился на военной службе. Когда началась Отечественная война, он отправился добровольцем на фронт и служил в разведотделении. Участвовал в боях на Агдамском, Ходжавендском и Физулинском направлениях. 9 октября в боях за Физули был тяжело ранен в голову и впал в кому.

Завтра шехид будет похоронен в Аллее Шехидов в Сумгайыте.

Minval.az