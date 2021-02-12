Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи заявил, что доволен выбором своего помощника Дмитрия Крамаренко, который недавно заключил контракт с российским ЦСКА.

«Это ничего не меняет для нас. Он много лет работает тут, хорошо знает вратарей страны. Когда мы будем на сборе, Дима приедет к нам», — заявил итальянский специалист, слова которого приводит «Азериспорт».

Крамаренко подписал контракт с московским клубом в январе этого года и отправился с командой на испанский сбор.

В марте «милли» начнет подготовку к стартовым матчам отбора на ЧМ-2022, и Крамаренко примкнет к сборной, где продолжает работу тренера вратарей.

Minval.az