В прокуратуре Саатлинского района проведено расследование на основании обращения гражданина о незаконных действиях Гулиева Азизага Кишибала оглу, занимавшего должность директора учреждения социального обслуживания «Дом молодежи Саатлы».

Как сообщили в прокуратуре района, в ходе расследования были установлены основательные подозрения в том, что бывший директор учреждения по оказанию социальных услуг «Дом молодежи Саатлы» Азизага Гулиев взял у Матан Мамедовой в качестве взятки 1000 манатов для устройства ее на работу уборщицей, а у ее дочери Жали Хаваскари для приема ее на должность компьютерного специалиста.

По факту в прокуратуре Саатлинского района возбуждено уголовное дело, обвиняемый по статье 311.3.2 (неоднократное получение взятки) Гулиев Азизага Кишибала оглу арестован по решению суда.

Следствие продолжается.

Minval.az