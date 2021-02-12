Село Демирчи Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики передается в подчинение Садаракского района.

Это нашло отражение в проекте закона «О внесении частичных изменений в административно-территориальное деление Шарурского и Садаракского районов Нахчыванской Автономной Республики», внесенном в повестку заседания Комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам, которое состоится 16 февраля, передает АПА.

В связи с этим будут внесены изменения в «Список муниципалитетов в Азербайджанской Республике».

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