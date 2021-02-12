Сотрудники Зангиланского районного отдела полиции на территории села Рездере обнаружили и изъяли 1 пулемет ПКМ, 1 гранатомет РПГ-7 и 9 снарядов, 2 120-мм и 8 82-мм минометных снарядов, 800 пуль и 400 килограммов взрывчатых веществ.

Как сообщили в пресс-службе МВД, сотрудники полиции обнаружили на территории района 2 пулемета ПКМ, 4 автомата, а также 2400 пуль различного калибра, 1 гранатомет РПГ-7, 2 снаряда и 4 ручных гранаты Ф-1.

Сотрудники Агдамского районного отдела полиции во время несения службы на территории освобожденного от оккупации села Гюллюджа, обнаружили и изъяли 447 автоматических патронов и средства связи, принадлежавшие армянской армии.



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