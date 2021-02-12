Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Москве, Московской и Тульской областям обнаружило южноамериканскую томатную моль в партии помидоров, поступившей в Подмосковье из Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«На фитосанитарном контрольном посту ООО «Фуд Логистик» в ходе карантинного фитосанитарного контроля при досмотре партии томатов свежих (происхождением Республика Азербайджан) весом 17,1 тонн был выявлен карантинный вредный организм, отсутствующий на территории Евразийского экономического союза, а именно южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta (Povolny)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»). Управлением Россельхознадзора владельцу груза было выдано уведомление о принятии мер в отношении зараженной подкарантинной продукции. Собственником было принято решение об обеззараживании.

«В соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации зараженная партия свежих томатов обеззаражена силами ФКП «Республиканский фумигационный отряд», — заключили в ведомстве.

Minval.az