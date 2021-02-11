«Вооруженные силы Турции — одни из самых сильных в мире. У нас крепкое сотрудничество с братской страной. Для нас важно использовать опыт Вооруженных сил Турции».

Об этом сказал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в Карсе, в рамках заключительного этапа учений «Зима-2021».

«Между Азербайджаном и Турцией есть исторические, религиозные и культурные связи. Турецко-азербайджанские отношения, охарактеризованные общенациональным лидером Гейдаром Алиевым как «одна нация, два государства», сегодня успешно продолжаются под руководством глав наших государств. Главы наших государств вносят огромный вклад в развитие связей между Турцией и Азербайджаном», — подчеркнул З. Гасанов.

Minval.az