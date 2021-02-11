В рамках Консультативного совета Южного газового коридора состоялось VII заседание министров в формате видеоконференции.
На заседании выступил президент Ильхам Алиев, передает пресс-служба главы государства.
В рамках Консультативного совета Южного газового коридора состоялось VII заседание министров в формате видеоконференции.
На заседании выступил президент Ильхам Алиев, передает пресс-служба главы государства.
Дата: 2021/02/11 16:57
Раздел: Азербайджан
Просмотров:
711
Погибший в Отечественной войне солдат Агаев Амирага Махир оглу похоронен в Шабране.
В Губинском районе планируется строительство аэропорта и железнодорожного вокзала, сообщили Report в Исполнительной власти Губинского района.
«Вооруженные силы Турции — одни из самых сильных в мире. У нас крепкое сотрудничество с братской страной.
Таможенные органы Азербайджана и Ирана договорились о начале транзита живых животных и птиц, отправляемых из Нахчывана в
С 15 февраля медицинским работникам начнут вводить вторую дозу вакцины.
Офицеры Военно-морских сил Азербайджана в качестве наблюдателей принимают участие в многонациональных учениях Военно-морских сил »AMAN-21», проводимых в
Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана начало работу в направлении обеспечения высокотехнологичным протезом одного из героев
В Азербайджане выявлено еще 140 случаев заражения коронавирусом, 205 человек вылечились, 3 человека скончались, говорится в сообщении
Мы восстановим культурное наследие, принадлежащее не только мусульманам, но и всем религиям.