Таможенные органы Азербайджана и Ирана договорились о начале транзита живых животных и птиц, отправляемых из Нахчывана в другие регионы Азербайджана и обратно, через территорию Ирана.

Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно сообщению, данная договоренность была достигнута во время встречи представителей таможенных служб Азербайджана и Ирана в городе Астара (Иран).

«В рамках договоренностей с 10 февраля предусмотрен транзит живых животных и птиц, отправляемых из Нахчывана в другие регионы Азербайджана и обратно, через территорию Ирана. Во время встречи также обсуждались вопросы ускорения и безопасности транзита товаров и транспортных средств между Азербайджаном и Ираном», — говорится в сообщении.

Minval.az