Карабахскую войну сегодня изучают не только в России, но и в США, Израиле, в штаб-квартире НАТО. Пристально изучается военный уровень Азербайджана.

Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко на встрече с группой представителей интеллигенции и журналистами в Баку.

По его словам, Азербайджан сегодня известен абсолютно во всем мире своей геополитической военной победой.

«Президент Ильхам Алиев восстановил территориальную целостность своей страны. Президент Ильхам Алиев в очередной раз доказал, что является политиком международного масштаба», — сказал главный редактор журнала «Национальная оборона».

Коротченко отметил, что война, которая продолжалась на протяжении 44 дней, является принципиально новой в мировой военной истории.

«Столь масштабное использование беспилотных летательных аппаратов беспрецедентно, ни одна страна мира до настоящего времени его не практиковала. Азербайджан, избрав правильную тактику ведения боевых действий, сумел организовать военную операцию таким образом, что вынудил Армению на азербайджанских условиях подписать капитуляцию, политически оформленную в трехстороннем соглашении с участием России. После этого территории трех районов были освобождены без боев благодаря этой капитуляции», — сказал он.

Minval.az