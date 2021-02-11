В одном из магазинов одежды, расположенных на площади Фонтанов на территории Сабаильского района, у покупателя были украдены деньги.

Как сообщили пресс-службе МВД, пострадавший, обратившись в 9-й отдел полиции Управления полиции Сабаильского района, сообщил, что неизвестный украл 800 манатов из сумки его супруги. Потерпевшая отметила, что из кармана куртки также была украдена банка с банковскими картами и документами. Ворам удалось снять с одной из карт 200 манатов.

После изучения видеокамер магазина сотрудники полиции по горячим следам задержали 3 человек — ранее судимых Гудрата Султанова, Рашада Мамедова и Анара Аббасова. Они признались в содеянном.

Материалы по делу направлены в следственный отдел Управления полиции Сабаильского района. Не исключается, что указанные лица совершали кражи в других местах столицы. Пострадавшие от их деяний могут обратиться в территориальные отделы, отделения, управления полиции, позвонить в колл-центр «102».



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