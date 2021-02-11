Сотрудники Лачинского районного отдела полиции провели успешное мероприятие по обнаружению мин.

Cотрудники Лачинского районного отдела полиции в ходе служебной деятельности на территории Ходжавендского района обнаружили большое количество мин, заложенных противником, передает Репорт.

Об этом сразу же были проинформированы сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию. В ходе осмотра территории было обнаружено 33 противотанковых и противопехотных мин различных наименований, соответствующими мерами было обеспечено их обезвреживание в безопасных условиях.



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