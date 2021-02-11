При поддержке Фонда «YAŞAT» ветераны Отечественной войны Исаев Валех Мехрадж оглу, Гамидов Магеррам Алиашраф оглу и Расулов Эльшад Алмурад оглу отправлены в Турцию для прохождения курса лечения.

Согласно сообщению Фонда, с учетом заключения наших врачей, процесс обследования, лечения и реабилитации участников войны будет продолжен в Турции.

Фонд «YAŞAT» будет контролировать их лечение до полного завершения. Фонд обеспечит процесс отправки за границу тяжелораненых участников войны на основании заключения врачей.

Кроме того, Фонд участвует в приглашении в нашу страну врачей из Турции и Израиля, которые будут проводить обследование, лечение и операции участников войны.

С целью дальнейшего упрощения процесса обращения в Фонд, обеспечения прозрачности путем подачи регулярных отчетов создан портал yashat.gov.az.

Minval.az