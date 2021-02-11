Минобороны обнародовало видеокадры освобожденного от армянской оккупации села Гурдлар Агдамского района.
Минобороны обнародовало видеокадры освобожденного от армянской оккупации села Гурдлар Агдамского района.
Дата: 2021/02/11 10:15
Раздел: Азербайджан
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