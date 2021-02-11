Министерство национальной обороны Турции распространило в Twitter новые видеокадры с турецко-азербайджанских учений «Зима-2021», в которых участвуют военнослужащие Отдельной общевойсковой армии в Нахчыване.

«Наши команды готовы к «Дню наблюдателя» в рамках учений «Зима-2021″, которые мы проводим совместно с братским Азербайджаном», говорится в публикации.

Minval.az