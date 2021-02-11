Депутат Сиявуш Новрузов подает в суд на МВД.

Об этом в интервью Unikal.org сообщил сам Новрузов. Он сказал, что наказывать и штрафовать его в административном порядке за нарушение карантинных правил со стороны МВД совершенно незаконно:

«Похоже, что соответствующие ведомства и чиновники не осведомлены о законе. Однако этот закон приняли мы (депутаты — ред.). В нем четко указано, что эти правила не распространяются на депутатов Милли Меджлиса. То есть, депутат может идти куда хочет. Поэтому решение о наложении штрафа на меня как на депутата является незаконным. Также хочу отметить, что закон имеет приоритет над решениями Оперативного штаба при Кабинете Министров. Поэтому я подаю в суд на МВД».

Новрузов также сообщил, что уже иск готов, и он обратится в Насиминский районный суд:

«В этом вопросе нельзя делать отступать и идти на уступки. Я дойду до Европейского суда. Я человек, который защищает свою личность, и я не позволю никому так относиться ко мне. Каждый, кто совершает беззаконие, будет наказан по закону. Я требую 400 тысяч манатов в качестве компенсации, и эти деньги передам семьям шехидов».

Отметим, что Сиявуш Новрузов, присутствовавший на свадьбе внучки Рамиза Мехтиева, был оштрафован МВД на 400 манатов.

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