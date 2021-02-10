Сегодня проходят ответные четвертьфинальные встречи третьего этапа Шахматного тура чемпионов c участием азербайджанского гроссмейстера Теймура Раджабова.

Наш гроссмейстер пробился в плей-офф турнира «Opera Euro Rapid», показав седьмой результат на предварительном этапе. В поединке на выбывание он встречался с Анишем Гири (Нидерланды). Первый матч, состоявшийся между соперниками накануне, завершился вничью.

Второй матч также не выявил победителя и шахматисты продолжили выяснять отношения на тай-бреке, в котором Раджабов победил и вышел в полуфинал. Здесь он встретится с Уэсли Со (США), сообщает «Азериспорт».

Minval.az