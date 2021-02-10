Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» намерен предложить главному тренеру команды норвежскому специалисту Уле-Гуннару Сульшеру новый контракт.

Клуб проведёт переговоры с Сульшером о продлении контракта по окончании нынешнего сезона, сообщает RT со ссылкой на The Sun.

Отмечается, что МЮ готов предложить норвежскому специалисту соглашение на два года и увеличить зарплату до £6 млн.

Действующий контракт Сульшера с «красными дьяволами» истекает летом 2022 года.

47-летний норвежец, являющийся одной из легенд МЮ, возглавил команду в декабре 2018 года. Под его руководством «Манчестер Юнайтед» завершил сезон-2018/19 на шестом месте, а сезон-2019/20 — на третьем. В текущем сезоне команда по итогам 23 туров располагается на втором месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков.

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