Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева дала поручения в связи с ветераном Отечественной войны Азимом Гафаровым. Он был отправлен на лечение в больницу Гюльхане (Турция).

Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, продолжает свою миссию по поддержке политики государственной заботы о принимавших участие в Карабахской войне.

Так, участник Отечественной войны Гафаров Азим Рафик оглу 1986 года рождения был отправлен при поддержке Фонда Гейдара Алиева в больницу Гюльхане в Турции для прохождения соответствующего обследования, лечения и реабилитации. Его сопровождал специализированный врач из Азербайджана.

Перед вылетом Гафаров сказал, что получил три пулевых ранения в боях в Джебраиле: «Одна пуля повредила спинной мозг, мои ноги парализованы. Сейчас меня везут на лечение в Турцию, с помощью Всевышнего врачи меня вылечат. Дай Аллах здоровья и долгих лет жизни нашему Президенту и Мехрибан Алиевой. Меня везут в Турцию по их указанию. Я надеюсь и верю, что мои ноги восстановятся».

Супруга Азима Гафарова Ульвия Гафарова сказала, что повреждены спинной мозг и внутренние органы ветерана: «У мужа не работают внутренние органы ниже груди и ноги. В настоящее время есть пролежни, состояние относительно тяжелое. Благодарю нашего президента и Мехрибан Алиеву за их помощь в организации лечения моего супруга в больнице Гюльхане в Турции».

С 27 сентября Азим Гафаров в течение трех дней воевал на Кельбаджарском направлении, затем принял участие в боях в Муровдагском, Физулинском, Кельбаджарском и Джебраильском районах, сообщает «Тренд». Он получил пулевые ранения 4-го октября в Джебраильском районе, в результате чего у него повреждены желудок, селезенка, легкие, печень, грудная клетка и позвоночник, а также парализована нижняя часть туловища.





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