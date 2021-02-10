Правительство Азербайджана в 2020 году на финансирование мер по усилению обороноспособности и улучшению материально-технического обеспечения вооруженных сил направили из госбюджета 4 млрд 426,8 млн манатов ($2 млрд 604 млн по текущему курсу), говорится в сообщении Министерства финансов.

«В 2020 году из госбюджета Азербайджана на финансирование мер по усилению обороноспособности и улучшению материально-технического обеспечения вооруженных сил (включая текущие расходы, инвестиции и средства, выделенные из резервных фондов) составили 4 млрд 426,8 млн манатов, что на 36,1% больше, чем в 2019 году», — отметили в Минфине.

При этом в финансовом ведомстве подчеркнули, что госбюджет на 2020 год был утвержден с расходами на оборону в размере 3 млрд 787,5 млн манатов ($2,2 млрд по текущему курсу). Таким образом, фактические расходы госбюджета в 2020 году превысили утвержденный показатель на 639,3 млн манатов ($376 млн).

Minval.az