Инспекторы Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана провели осмотр 19,9 тонны замороженной курятины, завезенной из Беларуси ООО «Caspian Catering Supply», сообщает Trend.

Пробы, взятые с продукции, были отправлены в лабораторию Института пищевой безопасности для проведения соответствующих анализов. В результате обследования в партии замороженной курятины весом в 2,5 тонны, произведенной 15 декабря 2020 года, была выявлена сальмонелла.

Поступление в торговую сеть данной непригодной для потребления продукции было пресечено Агентством, и в настоящее время осуществляются соответствующие меры в рамках требований законодательства.

Minval.az