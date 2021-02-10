На проспекте М.К. Ататюрка создается автобусная полоса.

Об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Полоса создается на участке от пересечения проспекта с ул. Аловсата Абдулрагимова до пересечения с ул. Саттара Бахлулзаде.

Через указанную часть проспекта по 15 маршрутной линии проходит автобус 231. Ежедневно этими автобусами пользуются около 140 тысяч пассажиров. Наблюдаемая на дороге плотность движения в этом направлении приводит к задержке графика движения автобусов на 15-20 минут, а иногда и на более длительный срок.

В результате на остановках, а также по всему по проспекту возникают заторы, увеличивается время в пути пассажиров от места к месту. После создания полосы интервал между автобусами в часы пик стабилизируется и пассажиры будут находится в пути не 20, а четыре минуты.

Minval.az