Распространилась информация о том, что внук бывшего вице-премьера Азербайджана Абида Шарифова Ниджат Махмудов построил гостиничный комплекс в Шеки.

В беседе с Unikal.org А.Шарифов подтвердил данный факт.

Он отметил, что отель «Sheki Park», отданный в пользование Исполнительной власти города, принадлежит его внуку.

«Ниджат — сын моей дочери. Возведенный им объект в Шеки нельзя назвать отелем. Скорее, это трехэтажное общежитие. Не такой большой комплекс, как пишут. К чему преувеличивать?», — сказал бывший вице-премьер.

Следует отметить, что отель «Sheki Park» состоит из четырехэтажного корпуса и одно-, двух- и трехкомнатных коттеджей общей площадью более 5 200 кв. метров. Здесь расположены рестораны, волейбольная площадка, теннисный корт, открытый бассейн и ряд других объектов.

Minval.az