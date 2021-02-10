Министерство по чрезвычайным ситуациям обнародовало видеоролик, в котором еще раз напомнило общественности о необходимости соблюдать безопасность жизни детей, и не оставлять их без присмотра, так как это может привести к трагическим последствиям.
Министерство по чрезвычайным ситуациям обнародовало видеоролик, в котором еще раз напомнило общественности о необходимости соблюдать безопасность жизни детей, и не оставлять их без присмотра, так как это может привести к трагическим последствиям.
Дата: 2021/02/10 13:09
Раздел: Азербайджан
Просмотров:
102
На проспекте М.К. Ататюрка создается автобусная полоса. Об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве.
Экс-министр налогов Азербайджана Фазиль Мамедов выставил свое имущество на продажу, передает Axar.az.
Обнародован прогноз погоды на 11 февраля.
По поручению Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Азербайджан была доставлена купленная в Турции механическая миноочистительная техника.
Распространилась информация о том, что внук бывшего вице-премьера Азербайджана Абида Шарифова Ниджат Махмудов построил гостиничный комплекс в
Турция подписала соглашение с тремя странами в рамках сотрудничества в космической сфере.
В Министерстве транспорта, связи и информационных технологий продолжаются кадровые реформы.
При проверке были выявлены многочисленные недочеты
В турецком городе Карс продолжаются совместные учения под названием »Зимнее учение-2021», в которых участвуют военнослужащие Отдельной общевойсковой