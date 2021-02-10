В турецком городе Карс продолжаются совместные учения под названием «Зимнее учение-2021», в которых участвуют военнослужащие Отдельной общевойсковой армии, дислоцированной в Нахчыване.

Информацию об этом распространило Министерство нацобороны Турции.

Завтрашний этап учений будет открыт для журналистов. Представители СМИ, которые пронаблюдают за учениями, доставлены из столичной Анкары в Карс на самолете ВВС Турции.

Minval.az