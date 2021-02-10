На мировом рынке нефть марки Azeri Light (CIF) подорожала. Цена азербайджанской нефти повысилась на $0,58 (0,95%) и составила $61,69 за баррель.
На мировом рынке нефть марки Azeri Light (CIF) подорожала. Цена азербайджанской нефти повысилась на $0,58 (0,95%) и составила $61,69 за баррель.
Дата: 2021/02/10 10:17
Раздел: Азербайджан
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