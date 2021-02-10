

Военные медики российского миротворческого контингента (РМК) завершили вакцинацию российских военнослужащих Совместного Российско-Турецкого центра, который развернут на территории Азербайджанской Республики.

После необходимого медицинского осмотра с проведением термометрии личному составу был введен второй компонент вакцины Спутник-V. Всего было привито более 30 человек, передает Минобороны РФ.

Также, в плановом порядке продолжается вакцинация личного состава миротворческого контингента, выполняющего задачи на наблюдательных постах в Нагорном Карабахе. На сегодняшний день привито около 1500 военнослужащих.

Вакцинация от COVID-19 проводится исключительно в добровольном порядке. Перед вакцинированием с военнослужащими проводятся беседы с доведением до них информации о новой коронавирусной инфекции, воздействии препарата на организм человека и возможных побочных явлениях.

Вакцину доставляют в специальных термоконтейнерах, которые обеспечивают ее сохранность при транспортировке.

По завершению вакцинации всем военнослужащим выдаются сертификаты о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции, в которых указаны даты введения первого и второго компонентов вакцины «Спутник-V».

Minval.az