В Сумгайыте способ безналичной оплаты в общественном транспорте будет применяться не только в автобусах, курсирующих в черте города, но и следующих в загородные поселки.

Об этом сообщили в ИВ города Сумгайыт.

Было отмечено, что безналичная оплата будет применена также в автобусах, следующих в поселки Джейранбатан, «станция Сумгайыт», «Гаджи Зейналабдин Тагиев».

«Теперь сумгайытцы смогут оплачивать проезд в общественном транспорте с помощью любой бесконтактной банковской карты и устройств, поддерживающих технологию NFC (смартфоны, «умные» часы и т. д.). В Сумгайыте на 22 маршрутах курсируют 206 автобусов. Более 50 автобусов перейдут на безналичную оплату проезда», — сказали в ИВ.

Отметим, что за последнее время для работы почти на 20 городских маршрутах доставлено более 200 современных автобусов. В рамках совместного проекта Исполнительной власти города Сумгайыт и Pasha Bank внедряется система безналичной оплаты за проезд в городском транспорте, передает Тренд.

Пассажиры могут оплачивать проезд в общественном транспорте посредством всех банковских, зарплатных, пенсионных карт с бесконтактной функцией, а также устройств с функцией NFC, виртуальными картами и даже картами иностранных банков. Лица, не имеющие таких карт, могут приобрести соответствующие карты для проезда в общественном транспорте. Баланс карты можно пополнить через терминалы eManat и MilliÖn.

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